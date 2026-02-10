Kimi Antonelli è rimasto coinvolto in un incidente a San Marino, un episodio che ha subito destato preoccupazione ma che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze importanti per il giovane pilota della Mercedes. Ecco le sue condizioni e gli aggiornamenti sui prossimi impegni.

Spavento a San Marino: incidente per il pilota Kimi Antonelli

Momenti di apprensione per Andrea Kimi Antonelli, rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di sabato nei pressi della sua abitazione a San Marino, in località Serravalle.

A fare chiarezza sull’accaduto è stato direttamente il Mercedes-Amg Petronas F1 Team attraverso una comunicazione ufficiale: “Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale”.

L’episodio ha visto coinvolta una sola vettura, finita contro un muro di contenimento lungo la Superstrada di San Marino. Dopo l’impatto sarebbe stato lo stesso pilota a contattare le forze dell’ordine, intervenute rapidamente per i rilievi.

Nonostante i danni riportati dall’auto, le condizioni del giovane talento italiano non hanno destato alcuna preoccupazione: “sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso”. Tutti gli occupanti sono scesi dal mezzo senza riportare ferite e non è stato necessario alcun intervento medico.

Nessuna ripercussione per Kimi Antonelli: test confermati in Bahrain

L’incidente non avrà effetti sul programma sportivo di Antonelli, che resta pienamente confermato per la prima sessione di test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain, in calendario dall’11 al 13 febbraio 2026 sul circuito di Sakhir, come riporta la tv di stato sammarinese Rtv.

Durante la tre giorni, il pilota bolognese si alternerà con George Russell al volante della nuova Mercedes-Amg W17 E Performance, con il britannico previsto in pista per primo nella mattinata inaugurale. Alla vigilia dell’appuntamento, il team di Brackley ha voluto rassicurare tifosi e addetti ai lavori ribadendo che “la sua è stata l’unica auto coinvolta” e che l’episodio non comprometterà la preparazione in vista dell’avvio della stagione.