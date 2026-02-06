Notte tragica a Saronno: auto si schianta contro un albero, morti due 20enni

Due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale a Saronno: l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un albero nella notte.

Notte tragica a Saronno: impatto fatale in viale Europa

Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i sanitari dell’Areu con un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e due automediche di supporto avanzato.

Nonostante i tentativi disperati del personale medico, per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato dichiarato sul posto, senza trasferimento in ospedale.

I vigili del fuoco dei comandi di Saronno e Varese hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo, mentre i carabinieri della Compagnia cittadina hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.

La notte tra giovedì e venerdì si è trasformata in tragedia a Saronno, lungo viale Europa, dove un’auto con a bordo due giovani è finita fuori strada schiantandosi contro un albero poco dopo l’1.40. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato possibilità di salvezza ai due occupanti, E.A. (classe 2001), residente a Garbagnate Milanese, e F.M.C. (classe 2003), di Caronno Pertusella, come riportato da Varese News.

Viaggiavano su un’Audi RS3 che, per motivi ancora da chiarire, ha perso aderenza terminando la corsa contro la pianta. Alcuni automobilisti in transito hanno notato l’accaduto e hanno immediatamente contattato i soccorsi.