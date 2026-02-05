La piccola comunità di Rovolon è stata scossa da un tragico incidente stradale: un giovane di 22 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua auto a pochi passi da casa, lasciando amici e familiari in profondo lutto.

Incidente fatale, auto si schianta contro un muro a Rovolon

Come riportato da Padova Oggi, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, intorno alla mezzanotte, un giovane di 22 anni ha perso il controllo della sua Audi A6 Avant lungo via Pozzetto a Rovolon, vicino all’incrocio con via Frassanelle. La vettura, uscita di strada in un tratto caratterizzato da una curva, si è schiantata con violenza contro il muro di recinzione di un’abitazione, abbattendone una porzione.

Il rumore dello schianto ha svegliato i residenti della zona, mentre alcuni automobilisti di passaggio hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri di Teolo, che hanno estratto il giovane dalle lamiere e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Padova.

Nonostante i tempestivi interventi dei medici, le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi per essere superate. Tra le possibili cause dell’incidente, gli inquirenti stanno valutando la velocità eccessiva, la scivolosità del manto stradale resa instabile dalla pioggia e una possibile disattenzione del giovane alla guida.

Incidente fatale, auto si schianta contro un muro: chi era la vittima di 22 anni

Marco Miotto, residente a Bastia di Rovolon, aveva compiuto 22 anni lo scorso 12 gennaio. Viveva con la famiglia in via Roma ed era impiegato da alcuni mesi presso HTC Italia. Giovane sportivo e molto legato al territorio, aveva giocato a calcio con la società di Rovolon e successivamente si era avvicinato alla boxe amatoriale con la New Berica Box.

Attivo anche in ambito sociale, aveva partecipato come animatore al Grest parrocchiale estivo, distinguendosi per entusiasmo e disponibilità verso gli altri. La sua morte ha suscitato profonda commozione: amici, conoscenti e istituzioni locali hanno espresso vicinanza alla famiglia, che ora affronta un dolore immenso. I ricordi di Marco come ragazzo solare e appassionato di sport si mescolano allo sgomento della comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare a Rovolon e Bastia.