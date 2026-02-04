Tragedia a Grosseto, un uomo di 46 anni è morto in un terribile incidente stradale lungo la strada del Pollino, che collega la città alla frazione di Marina. Ecco i dettagli del sinistro.

Grosseto, drammatico incidente stradale. auto finisce fuori strada

Terribile incidente stradale nella giornata di ieri, martedì 3 febbraio 2026, lungo la strada del Pollino che collega Grosseto alla frazione di Marina.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale di Grosseto, un’auto, con a bordo solamente il conducente, è uscita fuori strada in prossimità di una curva, colpendo violentemente il guardrail. L’auto si è poi ribaltata ed è finita in un fosso. Sul posto sono giunti subito sia i soccorritori del 118 sia le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Grosseto, drammatico incidente stradale: morto un 46enne

A bordo dell’auto finita fuori strada ribaltandosi c’era una sola persona, il conducente, un uomo di 46 anni. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, l’uomo si trovava al di fuori del veicolo ma le ferite da lui riportate erano troppo gravi, tanto che è morto durante il trasporto al Misericordia. La vittima si chiamava Luca Trivulsi ed era un pizzaiolo molto conosciuto a Grosseto.