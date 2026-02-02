Violento schianto tra auto e moto a Ponteranica: sul posto soccorsi e autorità per gestire il tragico bilancio.

Un grave incidente stradale ha scosso nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio, la comunità di Ponteranica, in provincia di Bergamo. Lo schianto, avvenuto in via Moroni, ha coinvolto un’automobile e una moto, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi e delle autorità locali perché il bilancio è stato di un morto e diversi feriti.

Tragedia in via Moroni: scontro tra auto e moto a Ponteranica

Nel tardo pomeriggio, poco prima delle ore 17, un violento incidente stradale ha scosso via Moroni a Ponteranica, in provincia di Bergamo, quando una moto e un’automobile si sono imbattute con un impatto devastante. Dalle prime ricostruzioni di Bergamo News, il motociclista, un uomo di 53 anni, ha perso la vita sul colpo a seguito delle ferite riportate nello schianto con il veicolo a quattro ruote.

L’urto è avvenuto nei pressi del locale Capolinea e ha immediatamente attirato l’attenzione di molti passanti, che hanno chiamato i soccorsi. I carabinieri della Compagnia di Zogno sono giunti sul posto per regolare il traffico e avviare gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, che al momento resta in fase di verifica da parte delle autorità competenti.

Dramma a Ponteranica, un morto e feriti nel terribile schianto tra auto e moto

Oltre alla vittima, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte due persone che si trovavano a bordo dell’auto: una donna di circa 50 anni e una bambina di 6 anni, entrambe ferite ma non in pericolo di vita. Come riportato dal Corriere, i sanitari del 118 hanno provveduto al trasporto delle due donne al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo, indicazione di trauma di media gravità, dove sono state sottoposte alle cure necessarie.

Per l’intervento si è reso necessario l’invio di due ambulanze, un’auto medica e un’auto infermieristica, che hanno collaborato nell’assistenza ai feriti e nella messa in sicurezza del tratto stradale dopo lo scontro.