Tragedia lungo la provinciale Casarano-Taurisano: una donna di 41 anni ha perso la vita in un violento incidente tra la sua Jeep e un camion per la raccolta dei rifiuti. L’incidente, avvenuto all’altezza di Ugento intorno alle 12:30 di ieri, martedì 3 febbraio, ha lasciato sgomenta l’intera comunità locale.

L’incidente mortale sulla provinciale Casarano-Taurisano

Un grave incidente stradale ha sconvolto la zona dell’Ugento intorno alle 12:30, lungo la strada provinciale che collega Casarano a Taurisano. La Jeep, guidata dalla donna di 41 anni di Aradeo, si è violentemente scontrata con un camion destinato alla raccolta dei rifiuti. Le cause dello schianto sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che hanno sequestrato i mezzi coinvolti per ricostruire la dinamica.

Come riportato dal Quotidiano di Puglia, immediatamente sul luogo dell’incidente è intervenuta un’operatrice sanitaria, che insieme a un passante ha tentato senza sosta di prestare soccorso alla donna, iniziando le manovre rianimatorie prima dell’arrivo del 118. Purtroppo, le ferite riportate nello scontro si sono rivelate troppo gravi e i tentativi di salvarle la vita si sono rivelati vani.

Tragico incidente sulla Casarano-Taurisano, muore mamma di 4 figli: chi era la vittima

La vittima, Luisa Valiani, lascia quattro figli e una comunità intera sconvolta dalla tragedia. “Ci sono notizie che arrivano all’improvviso e lasciano senza parole. Notizie che sono tra le più difficili da accettare e da raccontare”, ha scritto il sindaco di Aradeo, Giovanni Mauro, esprimendo il cordoglio dell’amministrazione comunale.

Stando alle indiscrezioni de La Gazzetta del Mezzogiorno, Maria Luisa era una donna generosa e premurosa, figlia di Tonia – ex assessore comunale – e legata da un profondo rapporto familiare alla Comandante della Polizia Locale.

“L’intera comunità si stringe con sincera commozione attorno alla sua famiglia, ai suoi figli, condividendone il dolore e lo smarrimento di fronte a una perdita così ingiusta e improvvisa”, si legge nel messaggio pubblicato dal Comune.

In segno di rispetto, anche eventi locali come la conferenza stampa per il carnevale aradeino sono stati rinviati, mentre Aradeo si prepara a dare l’ultimo saluto a una vita spezzata troppo presto.