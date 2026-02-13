Terribile incidente stradale questa mattina, venerdì 13 febbraio 2026, sull’A1, nel tratto che attraversa la Ciociaria. Coinvolti un’auto e un camion. La situazione.

Grave incidente stradale sull’A1: camion si ribalta e un’auto si schianta sul guardrail

Mattinata di paura sull’A1 Milano-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma a causa di un terribile incidente stradale.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 10.30 al chilometro 633 + 300, coinvolti un camion che si è intraversato e un’auto che invece è finita contro al guardrail. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Di conseguenza si sono formate code di 3 km e, proprio nella lunga cosa si è verificato un tamponamento a catena.

Grave incidente stradale sull’A1: due i feriti

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale di questa mattina sull’A1 che ha coinvolto un camion e un’auto. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, due le persone rimaste ferite, il conducente del mezzo pensate e quello dell’auto, una Fiat Panda. Entrambi sono stati traportati all’ospedale di Frosinone. Secondo quanto si apprende non sarebbero in gravi condizioni. Dopo diverse ore la situazione sull’A1 è tornata alla normalità.