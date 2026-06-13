Torino, motorino rubato nel 1984: ritrovato e restituito al proprietario 42 anni dopo

(Adnkronos) - Un motorino rubato 42 anni fa è tornato a casa. Sembra la trama di un film nostalgico, invece è successo davvero nel Torinese, dove i Carabinieri di Volpiano hanno recuperato un vecchio Garelli scomparso nel lontanissimo 1984 e lo hanno riconsegnato al suo proprietario, oggi 58enne,...