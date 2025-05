Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia. Il numero 1 al mondo, autore della sua 23esima vittoria consecutiva, ha superato l’olandese De Jong con un netto 6-4, 6-2 in un’ora e 33 minuti di gioco. Dopo un avvio altalenante nel primo set, in cui si era portato sul 4-1 ma ha ceduto due break di vantaggio, Sinner ha ritrovato il suo ritmo e chiuso il parziale in controllo.

Nel secondo set, un break al terzo gioco ha indirizzato la partita a favore dell’azzurro, che ha approfittato anche di un problema al polso destro accusato da De Jong in seguito a una caduta, costringendo l’olandese a cedere gli ultimi tre game.

Poco prima della vittoria, mentre stava allenandosi sul campo numero 5, un fuori programma inaspettato ha sorpreso e divertito Sinner e il numeroso pubblico sugli spalti. Mentre si preparava a servire, il tennista si è fermato per ammirare la Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare, in volo d’addestramento per il 2 giugno. Le scie tricolori hanno entusiasmato i presenti, che hanno applaudito insieme a Sinner, vedendo nell’esibizione un possibile omaggio al campione.