Tra la gioia per la nuova nipotina e il chiacchiericcio dei social: Diletta Leotta si ritrova al centro di voci su una possibile gravidanza.

La cicogna ha fatto visita ancora una volta alla famiglia Leotta! Diletta è diventata zia per la seconda volta e, mentre sui social condivide la sua gioia, i fan più attenti non possono fare a meno di notare alcuni indizi sospetti: che stia per diventare mamma anche lei? I rumors su una possibile gravidanza si moltiplicano.

Diletta Leotta diventa di nuovo zia

Diletta Leotta è diventata zia per la seconda volta. Suo fratello, il chirurgo estetico Mirko Manola, ha accolto la nascita della sua seconda figlia, Chloe, nata martedì 8 luglio 2025. Dopo la fine del matrimonio con Irene Simeone, madre della sua primogenita, Manola ha ritrovato l’amore accanto a Elena, sua attuale compagna e anche assistente nello studio medico.

La coppia ha annunciato la lieta notizia attraverso i social, condividendo un messaggio carico di emozione in cui raccontano come, tra sguardi e carezze, si siano scoperti nella loro versione più autentica e felice. “Benvenuta Chloe”, si legge nel post, seguito da una dedica dolce che parla di una vita già colma d’amore grazie alla nuova arrivata.

Non è mancata la reazione di Diletta Leotta, che ha commentato con un’emoji dagli occhi a cuore, lasciando trasparire tutto il suo entusiasmo per la nascita della nipotina.

Diletta Leotta diventa di nuovo zia e qualcuno parla di una sua possibile gravidanza

Mentre Diletta Leotta celebra con gioia la nascita della nipotina Chloe, iniziano a rincorrersi nuove indiscrezioni su una sua possibile seconda gravidanza. Dopo aver dato alla luce la piccola Aria nel 2023, nata dall’unione con il portiere tedesco Loris Karius, la conduttrice sportiva potrebbe essere nuovamente in dolce attesa.

A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo la quale Diletta sarebbe stata avvistata all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove si sarebbe recata per effettuare un’ecografia.

Nessuna conferma ufficiale al momento, ma le voci stanno già facendo il giro dei social.