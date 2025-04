Diletta Leotta ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli dopo le dichiarazioni di Eleonora Abbagnato. Ecco cosa ha risposto la bordocampista di Dazn.

Diletta Leotta e le “accuse” di Eleonora Abbagnato

Eleonora Abbagnato è stata ospite del nuovo programma do Alessia Marcuzzi, “Obbligo e Verità” e ha confessato di essere molto gelosa nei confronti del marito, Federico Balzaretti: “Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa.

Se gli ho fatto una scenata? Certo. Gli facevo imitazioni, scenate. Gli metteva il c*** in faccia, scusate eh. Io non ho le sue forme purtroppo. Siete tutti innamorati di questa donna”. Eleonora Abbagnato stava parlando di Diletta Leotta. Poi ha aggiunto sulla Leotta che, secondo lei, era troppo esuberante nei confronti del marito: “A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare Diletta Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, dimostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo ‘piacere sono la moglie’. Mio marito è sempre stato professionale, tra lei e Federico non c’è mai stato altro che lavoro. Diciamo che lei è una donna esuberante, sicura del suo fascino, e io ho voluto mettere le cose in chiaro immediatamente. La moglie sono io e basta.”

Diletta Leotta riceve il Tapiro d’Oro: la replica ad Eleonora Abbagnato

Dopo le dichiarazioni di Eleonora Abbagnato, secondo la quale Diletta Leotta è stata troppo esuberante con il marito Federico Balzaretti, Valerio Staffelli ha consegnato alla bordocampista di Dazn il Tapiro d’Oro. La puntata andrà in onda stasera, ma possiamo anticiparvi come ha replicato la Leotta: “Cosa ho fatto io con Balzaretti? La malizia è negli occhi di chi guarda”.