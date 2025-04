Diletta Leotta è finita nel mirino di una Vip, seconda la quale la bordocampista di Dazn sarebbe troppo esuberante con suo marito. Ecco cosa è successo.

Diletta Leotta nel mirino di una Vip: ecco di chi si tratta

A livello professionale il 2025 si è aperto nel migliore dei modi per Diletta Leotta, che sta collezionando un successo dietro l’altro. Ecco che ora però è stata presa di mira da una Vip, ovvero dalla ballerina Eleonora Abbagnato che, come saprete, è sposata con l’ex calciatore Federico Balzaretti dal 2011. La Abbagnato è stata ospite del nuovo programma di Alessia Marcuzzi, “Obbligo o Verità”, e ha confessato di essere molto gelosa nei confronti del marito: “la lite più assurda che ho avuto con mio marito? Sì, ce n’è una. Di gelosia, la mia. Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa. Se gli ho fatto una scenata? Certo. Gli facevo imitazioni, scenate. Gli metteva il c*** in faccia, scusate eh. Io non ho le sue forme purtroppo. Siete tutti innamorati di questa donna”. Eleonora Abbagnato stava appunto parlando della Leotta.

Diletta Leotta nel mirino: ‘Si è avvicinata

troppo a mio marito’

Eleonora Abbagnato ha quindi confessato alla Marcuzzi di essere stata gelosa di Diletta Leotta, che secondo lei era troppo esuberante nei confronti del marito Federico Balzaretti: “A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare Diletta Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, dimostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo ‘piacere sono la moglie’. Mio marito è sempre stato professionale, tra lei e Federico non c’è mai stato altro che lavoro. Diciamo che lei è una donna esuberante, sicura del suo fascino, e io ho voluto mettere le cose in chiaro immediatamente. La moglie sono io e basta.”