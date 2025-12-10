Diletta Leotta è incinta per la seconda volta: dopo la nascita di Aria, la conduttrice e il marito Loris Karius si preparano ad accogliere un nuovo piccolo membro nella loro famiglia.

Diletta Leotta e la nascita di Aria: un compleanno speciale

Nel giorno del suo 32° compleanno, Diletta Leotta ha ricevuto il dono più bello: la nascita della sua prima figlia.

“Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria“, ha scritto la conduttrice condividendo i primi scatti di famiglia, insieme al marito Loris Karius e alla loro bambina, venuta al mondo alle 8.47 del 16 agosto 2023.

La storia d’amore tra Diletta e Loris è nata nel 2022, in un ristorante a Parigi. Raccontando il loro incontro a Verissimo, Diletta aveva confessato: “Con lui è stato un colpo di fulmine. Ero all’estero quando l’ho visto entrare in un ristorante. Mi sono girata dalle mie amiche e ho detto: Ragazze, questo è l’uomo della mia vita. L’ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così“. Poco dopo, il 24 dicembre 2022, la coppia ha scoperto di aspettare un bambino: “All’inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella. Il termine è il 16 agosto, il giorno del mio compleanno, e mia figlia nascerà a Milano“.

Diletta Leotta è incinta: il commovente annuncio sui social emoziona tutti

Diletta Leotta è di nuovo incinta, pronta a vivere un’altra dolce attesa con il cuore colmo di emozione. Aria presto avrà un fratellino o una sorellina, e la famiglia Leotta-Karius si prepara ad accogliere questo nuovo arrivo con gioia e amore.

La coppia, che si è sposata il 22 giugno 2024 sull’incantevole isola di Vulcano, in Sicilia, condivide una quotidianità fatta di piccoli grandi momenti e sogni comuni. Con la seconda gravidanza, la loro famiglia cresce e la felicità si moltiplica, aprendo un nuovo ed emozionante capitolo, pronto a essere condiviso con chi li segue con affetto.