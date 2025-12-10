La gravidanza di una star è sempre una notizia capace di attirare attenzione, ma quando l’annuncio arriva in versione sponsorizzata, il confine tra gioia privata e marketing si fa sottile. È proprio quanto accaduto a Candice King, incinta del terzo figlio, protagonista in queste ore di un dibattito acceso tra fan e curiosi.

Candice King: un nuovo capitolo tra amore, famiglia e ritorni sul set

La famiglia di Candice King è pronta ad allargarsi: l’attrice, amatissima dal pubblico per il ruolo di Caroline Forbes in The Vampire Diaries, diventerà mamma per la terza volta nella primavera del 2026. A 38 anni, l’interprete vive questo momento accanto al compagno Steven Krueger, conosciuto nel 2023 sul set di The Originals, lo spin-off della saga vampiresca.

Un incontro che si è trasformato in una storia importante nel giro di pochi mesi, fino al fidanzamento ufficiale annunciato la scorsa primavera con un anello di diamanti e una dedica romantica diventata virale: “Grazie per avermi chiesto di ballare attraverso la vita con te”.

Per Candice si tratta del terzo figlio: è già mamma di Florence e Josephine, nate nel 2016 e nel 2020 dal matrimonio con il cantautore Joe King. In più occasioni, l’attrice ha spiegato come la maternità abbia stravolto le sue priorità, tanto da definirla senza esitazioni “il suo ruolo preferito”.

The Vampire Diaries, Candice King è (di nuovo) incinta: pubblico scioccato

La notizia della gravidanza è arrivata tramite un post su Instagram in cui Candice e Steven si abbracciano con tenerezza, mostrando un test di gravidanza tra le mani. Nella didascalia si legge chiaramente che il bebè arriverà a maggio 2026. A far discutere, però, non è stato tanto il lieto evento, quanto la modalità scelta per comunicarlo: il post era infatti sponsorizzato e legato alla promozione di una nota marca di test casalinghi.

Da qui l’ondata di commenti ironici, tra cui spiccano frasi come: “Aspetta, fammi capire bene, la moglie è incinta e per annunciare la gravidanza sia marito che moglie hanno pubblicato un annuncio per fare l’annuncio” e “Immagina di annunciare la tua gravidanza tramite un post sponsorizzato”.

Nonostante le perplessità, l’affetto dei fan resta forte, anche perché molti ricordano come Candice abbia già recitato in passato con il pancione, durante l’ottava stagione di The Vampire Diaries, quando nella trama il suo personaggio era in attesa di due gemelle. Oggi, mentre si prepara ad accogliere un nuovo figlio, l’attrice continua anche il suo percorso professionale: dopo il successo de L’estate dei segreti perduti su Prime Video, già rinnovata per una seconda stagione, si appresta a tornare sul set il prossimo anno.