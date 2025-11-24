Giulia Valentina è di nuovo in dolce attesa, a poco più di un anno dalla nascita del suo primo figlio. L’influencer ha comunicato di essere incinta con un video su Instagram, richiamando lo stesso stile e la stessa atmosfera dell’annuncio precedente. Accanto a lei, il compagno Filippo Bonini, da sempre lontano dai riflettori, con cui condivide la gioia di allargare la famiglia.

Giulia Valentina tra moda, viaggi e privacy

Nata a Torino nel 1990 in una famiglia di imprenditori con radici siciliane, Giulia Valentina ha coltivato fin da giovane una passione per la moda. Dopo aver frequentato il liceo in un istituto americano e un periodo di studi a Parigi, si è laureata in Economia presso l’Università Cattolica di Milano.

Con un seguito di oltre un milione di follower, alterna consigli di stile e racconti di viaggio ai momenti più intimi della sua vita. Ex compagna di Fedez, Giulia ha saputo costruire una carriera da influencer e collaborare con testate come Grazia, partecipando anche a programmi televisivi.

Nonostante la popolarità, resta gelosa della sua privacy: né il nome del primo figlio né dettagli della vita familiare sono mai stati resi pubblici, come ha spiegato in passato riguardo al suo compagno: “Preferisco che certi momenti restino solo nostri”.

Giulia Valentina di nuovo incinta: il video che emoziona i fan

Giulia Valentina ha annunciato di essere di nuovo in dolce attesa, a poco più di un anno dalla nascita del suo primogenito. L’influencer ha condiviso la notizia su Instagram con un video che richiama sorprendentemente quello della prima gravidanza: stessi abiti, inquadratura simile e un piccolo gioco di esitazioni prima di mostrare il pancione. “You might think it’s déjà vu… but no, it’s baby number 2”, ha scritto nella didascalia, confermando ai follower che si tratta di un secondo figlio.

La felicità di Giulia si unisce alla riservatezza del compagno Filippo Bonini, che da anni le sta accanto ma mantiene un profilo lontano dai social, apparendo raramente e senza mostrare il volto.