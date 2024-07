Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez, è incinta. L’influencer ha annunciato la gravidanza sui social e a stupire è stata soprattutto la reazione di Chiara Ferragni.

Giulia Valentina: la ex di Fedez è incinta

Bebè in arrivo in casa di Giulia Valentina e del misterioso compagno, al suo fianco da 7 anni. L’influencer, con un video ironico, ha annunciato ai fan la grande novità: presto diventerà mamma per la prima volta. L’ex fidanzata di Fedez ha scelto un modo alternativo per comunicare la notizia, ma a stupire è stata soprattutto la reazione di Chiara Ferragni.

L’annuncio di Giulia Valentina

“Volevo parlarvi di una cosa perché stavo pensando a come dirlo“, ha esordito Giulia Valentina su Instagram. Poi, si è lasciata andare ad una specie di parodia sui classici annunci di gravidanza: dalle foto nude al body painting, passando per il volo di due aerei sui cieli di Milano. “Ci penso, tanto c’è ancora tempo…“, ha esclamato alla fine, alzandosi in piedi e mostrando il pancione. Un’idea carina, rovinata soltanto dallo sfoggio della casa extra lusso in cui vive. Insomma, la solita ostentazione del lusso che ormai ha davvero stancato.

La reazione di Chiara Ferragni

L’annuncio dell’ex fidanzata di Fedez ha subito catturato l’attenzione dei fan. Oltre ai commenti di Vip come Paola Turani e Teresa Langella, a stuzzicare il popolo social è stata Chiara Ferragni. L’imprenditrice ha prima piazzato un bel like, poi ha lasciato un cuoricino rosso. Ovviamente, Giulia Valentina ha replicato con un bel cuore bianco. Le due, a quanto pare, sono in ottimi rapporti.