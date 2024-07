Dopo giorni e giorni di silenzio assordante, legati al nuovo ricovero in ospedale di Fedez, Chiara Ferragni è tornata sui social. L’imprenditrice ha condiviso un post corredato da una didascalia alquanto ambigua.

Durante il suo ultimo ricovero, Fedez ha condiviso diversi scatti dall’ospedale. Il rapper ci ha tenuto a tenere aggiornati i suoi fan sulle sue condizioni di salute, dimissioni comprese. A stupire il popolo social, però, è stato il comportamento di Chiara Ferragni. L’imprenditrice ha scelto la via del silenzio, riuscendo a stare lontana da Instagram quasi per una settimana.

Nelle ultime ore, Chiara Ferragni è tornata a pubblicare contenuti sui social, lasciandosi andare ad una didascalia che, ad essere onesti, è un tantino ambigua. A corredo di una serie di immagini che la mostrano durante l’ennesima vacanza da sogno, ha scritto:

“‘Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere’. Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l’ho trovata nella dedica di un’amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti ed in tutti gli strani giochi del destino. Sussurrata perfino dalla coppia che mangiava in barca al tramonto e che poi mi ha accolta per brindare alla vita, quella vita vera ed autentica, piena di colpi di scena“.