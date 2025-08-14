Chiara Ferragni ha recentemente condiviso con i suoi follower alcuni scorci delle vacanze in famiglia, raccontando momenti di gioia e complicità con i suoi figli, Leone e Vittoria. Tra giochi, risate e scenari da sogno, l’influencer ha aperto uno spiraglio sulla sua vita privata, regalando ai fan uno sguardo dolce e autentico del suo tempo insieme ai bambini.

Chiara Ferragni protegge la privacy di Leone e Vittoria: i bambini lontani dai social

Da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la loro separazione, i figli Leone e Vittoria sono scomparsi dai riflettori dei social media. In passato, i bambini erano spesso protagonisti delle storie e dei post dei genitori, ma ora compaiono raramente, e quando lo fanno, è solo di spalle o in dettagli come le mani. Questa scelta sembra essere legata alla volontà di proteggere la loro privacy, soprattutto dopo la fine del matrimonio.

Vacanze in famiglia per Chiara Ferragni: dolci momenti con Leone e Vittoria

Molti si chiedono che fine abbiano fatto Leone e Vittoria, i figli di 7 e 4 anni nati dalla relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. La curiosità dei follower della coppia, oggi ex, è così grande da aver generato decine di fan account dedicati ai bambini e ai vecchi video condivisi dai genitori.

Durante una recente vacanza a Ibiza, Chiara Ferragni ha lasciato trasparire il suo dispiacere per non poter mostrare ai follower i progressi dei figli, ricordando quanto siano cresciuti. Le foto e i video condivisi nei giorni successivi hanno evidenziato come Leone e Vittoria siano stati una presenza costante nelle sue giornate. L’influencer ha raccontato di aver vissuto momenti autentici da mamma, tra mare, giochi e cene con amici e altri bambini, definendo i figli “piccoli avventurieri”.