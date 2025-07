Chiara Ferragni ha terminato il tatuaggio sulla schiena, realizzato in parte lo scorso anno, e ora appunto completo. Ecco il suo significato che ha commosso i fan.

Chiara Ferragni: terminato il tatuaggio sulla schiena

Gli ultimi due anni non sono stati per niente facile per Chiara Ferragni, a cominciare con il pandoro gate e finendo con la separazione da Fedez.

Ora però, piano piano, sembra che le cose stiano lentamente tornando ad andare bene, e sembra che Chiara abbia ritrovato il sorriso. Sappiamo bene che l’imprenditrice digitale ha una grande passione per i tatuaggi, sono infatti diversi quelli che ha su varie parti del corpo. Ce n’è uno però, sulla schiena, dal significato davvero commovente. A realizzarlo, la scorsa estate, Jake Nowic, tatuatore specializzato in tattoo minimal che lavora solo su appuntamento a Milano e a Zurigo. Non si sa se Chiara lo abbia incontrato ora durante le vacanze, ma sappiamo che l’influencer si è fatta fotografare la schiena mostrando così il tatuaggio completo. Ma, cosa si è fatto tatuare?

Chiara Ferragni ha completato il tatuaggio: il dettaglio commovente non sfugge ai fan

Nella foto postata dall’artista Jake Nowic si vede appunto il tatuaggio sulla schiena di Chiara Ferragni, ovvero una scritta in verticale proprio nel centro. Per capire meglio cosa c’è scritto bisogna fare lo zoom e così si capisce che sono una sequenza di numeri, ovvero le date di nascita dei suoi figli, Leone e Vittoria. Insomma, un significato pieno di amore.