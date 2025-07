Chiara Ferragni di nuovo innamorata, nei suoi pensieri e non solo è tornato Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé dopo un periodo di silenzio e le voci della rottura con Giovanni Tronchetti Provera, erano circolati rumors di altri flirt ma poi non vi è stata un’effettiva controprova da parte dei diretti interessati tanto che Chiara si è dichiarata ufficialmente single. Qualcosa però è cambiato negli ultimi giorni, vediamo quindi cosa sta succedendo nella vita sentimentale dell’influencer.

Chiara Ferragni ed il suo “nuovo” amore

Chiara Ferragni a quanto sembra ha nuovamente trovato una persona al suo fianco, il suo essere felicemente single è durato davvero poco. Ad inizio anno si era parlato di rottura tra lei e Giovanni Tronchetti Provera, con voci che trattavano il ritorno dell’imprenditore dall’ex moglie.

Come rivelato da Biccy.it tramite l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, Provera non è tornato dalla moglie che nel frattempo si è costruita una nuova famiglia ed una nuova vita.

I due si sono rivisti, a certificarlo la foto di Chiara Ferragni del letto disfatto suo chiaro segno di riconoscimento, per un weekend sul lago di Como.

Il desiderio di un figlio

Il rapporto con Tronchetti Provera quindi è tornato a vivere fortemente, tanto che Chiara Ferragni avrebbe espresso all’amante il desiderio di avere un figlio come svelato dallo stesso Parpiglia.

Che possa essere in arrivo un fratello o una sorella per Leone e Vittoria, solo il futuro potrà svelarlo. Per il momento si gode il ritrovato amore.