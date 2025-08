Non c’è pace per Chiara Ferragni, a poco più di un mese dall’inizio del processo per il pandoro gate, ecco che ora una nota imprenditrice ha rivelato quando le aveva chiesto in passato per una storia su Instagram: la cifra folle.

Chiara Ferragni: il crollo di un impero

Gli ultimi due anni sono stati davvero difficili per Chiara Ferragni, sia dal punto di vista privato che professionale.

A settembre ci sarà il processo per il noto caso del pandoro gate e intanto deve far fronte al calo drastico del fatturato delle sue aziende, oltre alla perdita di follower. Ora ecco che emergono nuovi dettagli, pare infatti che quando la Ferragni era all’apice del successo, chiedesse cifre davvero folli per sponsorizzare i brand. Una nota imprenditrice ha fatto una clamorosa rivelazione.

“Mi chiese 154mila euro”, quanto guadagna Chiara Ferragni a storia? La denuncia dell’imprenditrice

Gabriele Parpiglia, nella sua rubrica “Chicci di gossip”, ha riportato una clamorosa testimonianza da parte di una nota imprenditrice del settore luxury: “quando 4 anni fa chiesi un pacchetto stories alla Ferragni, il suo team mi chiese 154mila euro per una singola pubblicazione. Oggi invece ha voluto indossare i miei gioielli gratis. E li ho regalati… che dire come la ruota gira.” Quattro anni fa Chiara Ferragni era effettivamente all’apice della sua carriera, oggi invece tutto è cambiato, tanto che oggi sono davvero pochi i brand che vogliono accostare il proprio marchio all’influencer.