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'I Cesaroni' chiude in anticipo, lunedì 1 giugno gli ultimi due episodi

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(Adnkronos) - Chiusura anticipata per 'I Cesaroni - Il Ritorno'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'iconica serie diretta e interpretata da Claudio Amendola chiuderà i battenti con una settimana di anticipo, lunedì 1 giugno. Mediaset, dopo aver inizialmente programmato un episodio a settiman...

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Chiusura anticipata per ‘I Cesaroni – Il Ritorno’. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, l’iconica serie diretta e interpretata da Claudio Amendola chiuderà i battenti con una settimana di anticipo, lunedì 1 giugno. Mediaset, dopo aver inizialmente programmato un episodio a settimana per accompagnare il pubblico più a lungo, cambia rotta: questa sera andrà in onda il terzultimo episodio, mentre le ultime due puntate saranno trasmesse in un’unica serata la prossima settimana.

Dopo un esordio promettente il 13 aprile con 3.486.000 spettatori (22,6% di share), la tendenza si è invertita bruscamente, scendendo a 2.301.000 (16,9%) il 20 aprile e poi a 2.140.000 (15,2%) il 27 aprile. Di fronte a questi dati e alle proteste relative all’orario di messa in onda giudicato insostenibile dal web, Mediaset aveva già cambiato strategia, optando per un solo episodio a settimana a partire dal 4 maggio.

La mossa ha inizialmente riportato il numero di spettatori a 2.730.000 (15,6%), ma non è bastata per invertire il trend negativo. Il calo è infatti ripreso l’11 maggio (2.470.000 spettatori, 14,5%) e il 18 maggio, con 2.164.000 spettatori e uno share del 13%. 

Sul futuro della serie pende ora un’incognita. Se da un lato i dati della tv lineare non hanno premiato il ritorno della famiglia della Garbatella, più incoraggianti sono i numeri delle visualizzazioni su Mediaset Infinity, segno di una fruizione ormai diversa da parte del pubblico.

Questo, tuttavia, potrebbe non bastare a garantire una nuova stagione. Nel frattempo, si profila un’altra novità per i fan: sarebbe previsto a breve l’arrivo dell’intera storia dei Cesaroni anche sul catalogo internazionale di Netflix. 

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