Mette Frederiksen riprende i negoziati dopo il fallimento del centro-destra

La crisi politica in Danimarca entra in una nuova fase: il monarca ha nuovamente affidato a Mette Frederiksen il compito di guidare le trattative per costituire un esecutivo stabile. Dopo due tentativi falliti e settimane di negoziati inconcludenti, il ritorno della leader socialdemocratica segna un tentativo di ricomporre uno scacchiere parlamentare frammentato, dove la ricerca di alleanze si è dimostrata finora complicata.

Il contesto è quello di un’Assemblea dove nessuna delle due principali coalizioni ha raggiunto la maggioranza: il risultato delle elezioni del 24 marzo ha lasciato il Folketing diviso in più fazioni, costringendo i leader a cercare combinazioni inedite. Questo articolo analizza le ragioni dello stallo, i protagonisti delle trattative e gli scenari possibili, mettendo in rilievo anche le pressioni geopolitiche che influenzano il calendario politico.

Perché lo stallo dura da settimane

La formazione del governo si è trasformata in un processo prolungato, che secondo i media locali ha superato i 60 giorni, rendendolo il più lungo nella storia recente del paese. Le ragioni sono molteplici: l’aumento di partiti rappresentati in parlamento, il risultato peggiore del secolo per i Social Democrats dal 1903 e la crescita di forze di destra che hanno ridefinito equilibri tradizionali.

Il quadro include inoltre l’incremento di consenso per il Danish People’s Party, salito a circa 9,1%, e la somma delle tre forze anti-immigrazione che si attesta su circa il 17% dei voti, fattori che complicano la formazione di maggioranze omogenee.

Il ruolo della frammentazione parlamentare

Un’assemblea frammentata significa che nessun leader può più ottenere una maggioranza semplice senza concessioni multiple: i 12 partiti rappresentati richiedono compromisii su programmi economici, immigrazione e politiche estere. In questo scenario il concetto di minority coalition (coalizione di minoranza) diventa centrale: si tratta di accordi che prevedono il sostegno esterno di gruppi parlamentari senza ingresso formale nell’esecutivo, una soluzione che richiede fiducia e stabilità politica difficili da garantire nell’attuale clima.

I protagonisti dei negoziati e gli ultimi sviluppi

Tra i protagonisti spiccano la stessa Mette Frederiksen e il leader liberale Troels Lund Poulsen, capo del partito Venstre, che ha provato invano a costruire una coalizione di centro-destra. Poulsen ha comunicato pubblicamente la fine dei colloqui e, con una nota di colore che ha avuto vasta eco, ha ironizzato sul suo ritorno a casa per «riposarsi» e prendersi cura del giardino, accompagnando il messaggio con l’immagine di un tosaerba sul suo profilo social. Quel gesto ha sottolineato sia la stanchezza dei negoziatori sia la difficoltà di ricucire le divisioni politiche.

Perché il centro-destra non ha trovato la quadra

Il tentativo del centro-destra è naufragato anche a causa del rifiuto di alcuni moderati di appoggiare una coalizione di minoranza senza garanzie programmatiche. In particolare, il partito dei Moderates ha scelto di non sostenere la proposta di Poulsen, bloccando così la possibilità di un esecutivo conservatore sostenuto anche da piccoli partiti di destra. Questo rifiuto ha riportato l’attenzione sul fatto che, in assenza di accordi trasversali, si moltiplicano le probabilità di ricorso a soluzioni più complesse guidate da figure già conosciute come Frederiksen.

Il mandato reale e le opzioni sul tavolo

Il re di Danimarca, Frederik X, ha incaricato nuovamente Frederiksen di esplorare la possibilità di un governo che coinvolga, tra gli altri, il Socialist People’s Party e il social-liberale Radikale Venstre. Questo percorso indica una ricerca di alleanze sul versante progressista, con l’obiettivo di costruire una maggioranza più ampia o almeno il sostegno esterno necessario per governare. La richiesta del sovrano serve anche a ridare slancio al processo di formazione e a fornire un quadro di responsabilità a chi guida i negoziati.

Nel definire le opzioni, il termine stallo politico viene spesso evocato per descrivere la situazione attuale: si tratta di un’impasse in cui le opzioni praticabili implicano compromessi sensibili su economia, immigrazione e rapporti internazionali. Ogni passo verso una coalizione dovrà quindi essere negoziato con cura per evitare nuove rotture che comprometterebbero la stabilità dell’esecutivo.

Scenari possibili e conseguenze

Tra gli scenari aperti rimangono: un governo guidato ancora una volta da Frederiksen con sostegno frammentato; un’alleanza di centro-destra che trovi finalmente il sostegno dei moderati; o elezioni anticipate, misura che rimane una strada percorribile ma politicamente rischiosa. Sullo sfondo si aggiungono questioni internazionali — in particolare tensioni che coinvolgono la Groenlandia e le relazioni con gli Stati Uniti — che aumentano la pressione sui negoziatori per una soluzione rapida e credibile.

Il re continuerà a consultare i leader dei partiti e a monitorare l’evoluzione dei colloqui: nelle prossime settimane sarà chiaro se il nuovo incarico a Frederiksen riuscirà a spezzare l’impasse o se il paese dovrà affrontare ulteriori turbolenze politiche. In ogni caso, la lunga durata del processo elettorale e la complessità delle alleanze renderanno questo periodo un banco di prova per la capacità di compromesso dei partiti danesi.