Oggi, domenica 24 maggio e domani, lunedì 25, si vota in 894 Comuni per le Elezioni Comunali 2026. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Elezioni Comunali 2026: si vota oggi e domani

Urne aperte le le Elezioni Comunali 2026. Si vota in 894 Comuni (121 superiori a 15mila abitanti), con quindi oltre 6.6 milioni di elettori chiamati al voto.

Oggi, domenica 24 maggio, le urne saranno aperte a partire dalla ore 07.00 sino alle ore 23.00, domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 07.00 alle ore 15.00. Alle chiusure dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, sono già stati fissati i ballottaggi per domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Elezioni Comunali 2026: occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria

Sono 18 i capoluoghi di provincia al voto per le elezioni comunali, con gli occhi che sono puntati in particolare su Venezia, con la sfida tra Simone Venturini, candidato del centrodestra, e Andrea Martella, attualmente senatore PD e candidato da centrosinistra. Tra gli altri capoluoghi di provincia chiamati al voto abbiamo Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno e Trani.