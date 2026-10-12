Lo speleologo rimasto bloccato nella grotta nella giornata di sabato è finalmente stato soccorso e ora è salvo.

Lo speleologo che è rimasto bloccato nella grotta nella giornata di sabato e le cui notizie sono arrivate grazie alla compagna di cordata che con lui si era posta l’obiettivo di visitarla al fine di avere rilevamenti scientifici che poi sarebbero stati analizzati anche da altri esperti è stato soccorso dal personale medico e l’operazione ha richiesto molte ore per via dello spazio angusto.

Le novità prima dell’intervento del soccorso alpino

Le notizie che sono arrivate sino a questa mattina erano che egli si trovava da solo nella grotta che stava esplorando, dato che la compagna è riuscita ad uscire prima del crollo, fortunatamente, avvisando i soccorsi del compagno di cordata in evidenti difficoltà.

Da quel momento si è messa in moto tutta la macchina dei soccorsi prima per raggiungere il luogo interessato e successivamente per capire come strutturare le manovre di intervento al fine di farlo uscire sano e salvo e poi curarlo a dovere vista la notevole perdita di energia subita.

Salvato lo speleologo bloccato nella grotta in Sardegna

Lo speleologo Luca Olmetto è stato salvato dopo un’operazione di soccorso che è durata circa 27 ore, come riporta La Repubblica, l’uomo originario di Codrongianos in provincia di Sassari è entrato nella grotta, situata al confine tra Urzulei e Baunei, in provincia di Nuoro, per mapparla al fine di poterne eseguire rilevamenti scientifici.

Assieme a lui vi era una collega che è riuscita ad uscire ed ha avvisato i soccorsi. Quest’ultimi sono riusiciti ad intervenire, come riporta Simone Alessandrini responsabile comunicazione del Soccorso Alpino, anche se egli ha ammesso che si trattasse di una grotta d’esplorazione ovvero l’entrata e la sua presenza sono risapute, meno l’uscita che quindi è difficile da trovare.

Lo speleologo si trovava in un’aerea di lavoro di circa 1,5 metri per 1,5 metri e per prelevarlo è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Tortoli. Ora Luca Olmetto è stato portato in ospedale a Nuoro dove sarà curato e potrà riprendersi fisicamente da questa esperienza debilitante.