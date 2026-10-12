Il 11 ottobre, nella serata romana di Che tempo che fa la sindaca di Genova Silvia Salis è salita sul palco del talk-show condotto da Fabio Fazio. L’intervista, seguita da ben 16 visualizzazioni su piattaforme digitali, è diventata rapidamente un punto di riferimento per chi segue il dibattito interno al centro-sinistra.

Le parole di Silvia Salis a “Che tempo che fa”

Nel corso della conversazione, Salis ha ribadito con decisione la sua convinzione che “si vince dappertutto“, sia al centro sia a sinistra, purché esista un campo unitario. L’affermazione è stata accompagnata da un invito a contare gli elettori, sottolineando che il risultato dipende da una matematica semplice: l’unione degli schieramenti produce la vittoria.

Moderato e progressista: due concetti distinti

Un tema ricorrente è stato il fraintendimento tra moderato e progressista. Salis ha osservato che, sebbene i leader moderati siano sempre stati numerosi, si rischia di equiparare semplicemente il termine “moderato” a “progressista”, quando in realtà i due concetti hanno radici diverse. “Quando mi propongono la maglietta della moderata, posso accettarla su alcuni temi, ma mi sento progressista perché non temo di difendere posizioni di sinistra”, ha dichiarato.

Il ruolo del sindaco nella costruzione del campo unitario

Focalizzandosi sul proprio mandato comunale, Salis ha spiegato come il lavoro di un sindaco possa fungere da ponte tra le istanze locali e le strategie nazionali. “I sindaci rappresentano una realtà di prossimità che genera sicurezza e fiducia”, ha sostenuto, aggiungendo che tale capacità è fondamentale per la campagna elettorale del centrosinistra. In questo senso, il suo ruolo è quello di tradurre le esigenze di cittadini in un progetto più ampio, contribuendo a una grande mano nella corsa al voto.

Durante l’intervista, Salis ha inoltre citato le recenti osservazioni di Elly Schlein, che aveva sostenuto che “non si vince al centro”. La sindaca ha risposto con chiarezza: le larghe intese non sono un’opzione, ma una necessità aritmetica per superare i limiti del multipartitismo. “Basta contare”, ha ribadito, indicando che il risultato è già scritto nella somma delle forze, a patto che non si creino divisioni interne.

Un altro aspetto centrale della discussione è stato l’importanza dello sviluppo economico e la tutela dell’industria. Salis ha sottolineato che una visione progressista non può ignorare la crescita produttiva: “Non ho paura di affermare che lo sviluppo industriale è fondamentale, al pari delle politiche sociali”. Questo approccio, secondo lei, permette di conciliare le istanze di sinistra con la necessità di un’economia competitiva.

Un capo che, secondo Salis, sappia muoversi tra le diverse anime del centro-sinistra senza temere di prendere posizioni decisive su sviluppo, industria e diritti sociali.