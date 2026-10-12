Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Truth Social un messaggio che annuncia, con effetto immediato, una tregua energetica tra Russia e Ucraina. La comunicazione si limita a un invito a non violare l’accordo, senza fornire dettagli su durata, modalità di verifica o condizioni di attuazione. L’affermazione arriva in un momento di alta tensione, con entrambe le parti impegnate in operazioni contro centrali elettriche, raffinerie e reti di distribuzione.

Il contenuto dell’annuncio e le lacune informative

L’annuncio di Donald Trump è stato molto sintetico: “Entrambe le parti hanno accettato. Non violatela!”. Nessun dettaglio è stato reso pubblico riguardo a chi abbia negoziato l’accordo, né a quali garanzie siano state offerte. Inoltre, il Cremlino non ha rilasciato alcuna conferma di aver accettato la sospensione degli attacchi, lasciando l’eventualità di una dichiarazione unilaterale.

Le richieste di Zelensky

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha dichiarato tramite un’intervista che l’annuncio gli è arrivato come una novità. Ha espresso disponibilità a rispettare la tregua energetica a patto che anche Mosca interrompa gli attacchi contro le infrastrutture ucraine. Zelensky ha chiesto a Washington di specificare la data di inizio e le modalità operative del cessate il fuoco, sostenendo che la trasparenza è fondamentale per una reale sospensione.

Pressioni statunitensi e minaccia di bloccare le armi

Secondo fonti europee, gli Stati Uniti starebbero valutando di limitare il flusso di forniture di armi all’Ucraina fino a quando non verrà garantita la cessazione degli attacchi a infrastrutture energetiche russe. L’obiettivo, descritto dagli addetti ai lavori, sarebbe quello di indurre Kiev a rinunciare agli attacchi in profondità contro le raffinerie e i depositi di carburante russi, considerati un fattore di pressione sui prezzi globali del diesel.

Le conseguenze per la difesa ucraina

Una possibile interruzione delle forniture di armamenti rischia di compromettere la capacità di difesa anti-aerea di Kiev, che ha chiesto sistemi di protezione per salvaguardare centrali elettriche e altre strutture critiche. Nel frattempo, l’Unione europea ha confermato un finanziamento di 1,24 miliardi di euro per la difesa, ma la prospettiva di un blocco americano crea incertezza sulle future operazioni di supporto.

Continuità degli attacchi nonostante l’annuncio

Nel giro di poche ore dall’annuncio di Trump, le autorità ucraine hanno segnalato un nuovo bombardamento contro una centrale elettrica di Kiev, con blackout che hanno interessato diverse zone della capitale. Nella regione di Kharkiv, un attacco alla centrale termoelettrica CHP-5 e un colpo contro un negozio di alimentari hanno provocato morti e feriti, tra cui due bambini. Le autorità russe, dal canto loro, non hanno confermato alcun cessate il fuoco.

Il ruolo delle dinamiche energetiche globali

Il contesto è ulteriormente complicato da un accordo tra Washington e Mosca per l’acquisto di diesel russo e dalla sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio statunitense. Trump ha collegato gli attacchi ucraini alle raffinerie russe all’aumento dei prezzi dei carburanti, mentre Zelensky ha ricordato che le tensioni sullo Stretto di Hormuz e le crisi in Medio Oriente influiscono anch’esse sui mercati energetici mondiali.

Una diplomazia intrecciata da richieste elettorali

Nel frattempo, le tensioni tra i due leader si sono estese al tema delle elezioni ucraine. Trump ha suggerito che Kiev dovrebbe organizzare un nuovo voto presidenziale, accusando l’attuale governo di ostacolare la conclusione della guerra. Zelensky ha risposto affermando che la decisione spetta al popolo ucraino e ha proposto un “cessate il fuoco totale di 60 giorni” come condizione indispensabile per la realizzazione di elezioni sicure.

Reazioni europee

La presidente della Commissione europea ha espresso sostegno all’appello di Kiev per una tregua che tuteli le infrastrutture vitali e la popolazione. Il presidente francese ha anch’egli sottolineato la necessità di una reale sospensione degli attacchi russi, definendola “essenziale per proteggere civili e strutture critiche”.