Trump annuncia una tregua energetica immediata tra Mosca e Kiev, ma Zelensky denuncia nuovi bombardamenti e chiede chiarimenti sull'accordo.

L’annuncio di Donald Trump su una tregua energetica tra Russia e Ucraina apre nuovi interrogativi sulla possibilità di ridurre gli attacchi contro le infrastrutture strategiche dei due Paesi. Il presidente americano ha dichiarato che il cessate il fuoco è già in vigore, ma Volodymyr Zelensky ha ammesso di non essere stato informato dell’accordo e ha denunciato nuovi bombardamenti russi.

Sullo sfondo restano le tensioni tra Washington e Kiev e le richieste ucraine di garanzie concrete per fermare le ostilità.

Russia-Ucraina, Trump annuncia il cessate il fuoco energetico

Donald Trump ha annunciato sul social Truth l’entrata in vigore di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, con l’obiettivo di fermare gli attacchi contro centrali elettriche e altre infrastrutture strategiche.

«Con effetto immediato, entra in vigore un cessate il fuoco energetico nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno accettato. Non violatelo!», ha scritto il presidente americano, senza fornire ulteriori dettagli sull’accordo né chiarire quando sarebbe stato negoziato.

L’annuncio ha colto di sorpresa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato di non essere stato informato dell’intesa.

«L’annuncio del cessate il fuoco è stato una novità per me», ha affermato, precisando però che Kiev sarebbe pronta ad accettare la tregua se anche Mosca si impegnasse a rispettarla. «Se il Presidente Trump l’ha negoziata con Putin, per favore, diteci quando inizierà il cessate il fuoco, noi siamo pronti e l’accetteremo», ha aggiunto. Il leader ucraino ha quindi ribadito la necessità di ricevere chiarimenti dagli Stati Uniti sulle condizioni dell’accordo.

Russia-Ucraina, tregua energetica annunciata da Trump: Zelensky denuncia nuovi raid

Nonostante l’annuncio della Casa Bianca, Zelensky ha denunciato nuovi bombardamenti russi contro obiettivi energetici ucraini. Secondo quanto riferito dal presidente, un drone Shahed avrebbe colpito una centrale elettrica a Kiev, provocando blackout in diverse zone della capitale. Altri attacchi avrebbero interessato gli impianti della regione di Kharkiv. Le offensive avrebbero causato disagi anche nelle forniture di acqua potabile.

La tregua arriva dopo settimane di raid russi contro le infrastrutture energetiche ucraine e di attacchi di risposta di Kiev contro le raffinerie petrolifere in Russia. In un’intervista ad Abc News, Zelensky ha spiegato di stare «rispondendo agli attacchi di Putin», dichiarandosi comunque disponibile a interrompere le operazioni contro gli impianti petroliferi russi a condizione che Mosca fermi contemporaneamente i bombardamenti in Ucraina. «Non attaccateci, non uccidete i nostri bambini e noi smetteremo di colpire il vostro gasolio», ha dichiarato, definendo la proposta un accordo equo.

Lo scontro politico e il sostegno europeo all’Ucraina

L’annuncio della tregua si inserisce in un momento di tensione tra Trump e Zelensky. Nei giorni precedenti, il presidente americano aveva criticato il leader ucraino, sostenendo che avrebbe potuto raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e arrivando a chiedere un cambio di leadership a Kiev. Zelensky ha respinto queste dichiarazioni, ricordando che la scelta del presidente spetta ai cittadini ucraini e che la legge marziale attualmente in vigore impedisce lo svolgimento delle elezioni.

Il leader ucraino ha tuttavia aperto alla possibilità di organizzare nuove consultazioni in presenza di garanzie adeguate, proponendo un cessate il fuoco completo di 60 giorni. «Se il presidente Trump vuole davvero che ci siano cambiamenti attraverso le elezioni, allora dica pure a Putin di darci due mesi: 60 giorni di cessate il fuoco totale e noi organizzeremo le elezioni», ha dichiarato.

Sul fronte internazionale, l’Ucraina ha incassato il sostegno della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente francese Emmanuel Macron, entrambi favorevoli a una tregua energetica effettiva. L’Unione europea ha inoltre confermato l’impegno a rafforzare le difese ucraine attraverso ulteriori aiuti militari. Resta da verificare, tuttavia, se l’annuncio di Trump sarà seguito da un’intesa concreta: le segnalazioni di nuovi bombardamenti alimentano infatti i dubbi sull’effettiva entrata in vigore del cessate il fuoco.