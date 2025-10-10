Bologna: anziana morta per gravi ustioni, indagata la badante

Un’anziana di 85 anni, affetta da demenza senile, è rimasta gravemente ustionata mentre tentava di preparare la colazione, restando sola per pochi minuti nella propria abitazione, e dopo cinque giorni di ricovero è morta. La badante, incaricata di sorvegliarla e assisterla, è ora sotto indagine a Bologna.

A Bologna, un’anziana di 85 anni, affetta da demenza senile, è rimasta gravemente ustionata all’interno della propria abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si sarebbe avvicinata troppo ai fornelli mentre cercava di preparare la colazione, rimanendo sola per alcuni minuti. La badante convivente, pur avendo provveduto a cambiarle gli abiti, non avrebbe immediatamente chiamato i soccorsi, ritardando l’intervento medico.

L’allarme è scattato quando il figlio è rientrato a casa e ha trovato la madre nel letto, tremante e con ustioni estese su braccia, gambe e torace. La vicenda ha suscitato indignazione tra familiari e cittadini, mettendo in luce la fragilità degli anziani quando rimangono soli e l’importanza cruciale di un’assistenza attenta e costante.

Dopo cinque giorni di ricovero in condizioni critiche presso l’ospedale Maggiore, l’anziana è deceduta a causa delle gravi ustioni riportate. La badante è attualmente indagata per abbandono di persona incapace con l’aggravante della morte, mentre le autorità hanno disposto l’autopsia per determinare con precisione le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il caso rappresenta un monito sull’importanza di vigilanza, tempestività e responsabilità nell’assistenza agli anziani, soprattutto a chi convive con patologie che riducono autonomia e capacità di reazione.