Macabra scoperta a Latina, la badante trova il cadavere della 63enne che seguiva

A Latina, all’interno di un appartamento di via Muzio Scevola, è stato trovato il cadavere di una donna di 63 anni.

A fare la macabra scoperta la badante della stessa, che ha trovato il corpo sul letto in una pozza di sangue. La badante ha subito lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i soccorsi e le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi del caso. La casa della donna, inoltre, sarebbe stata messa a soqquadro.

Secondo le prime ricostruzioni, la badante sarebbe entrata nell’appartamento della 63enne, al piano terra in zona Campo Boario, e avrebbe appunto trovato la stessa morta nel letto, in una pozza di sangue. La scientifica è giunta sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso, al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. La casa della donna, infatti, è stata trovata a soqquadro. Gli investigatori stanno interrogando i vicini e i conoscenti della vittima, al fine di avere informazioni utili. Sul corpo è stata disposta l‘autopsia.