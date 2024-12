Emergono altre tre morti sospette, oltre all’omicidio dell’81enne Imelda Stevan, che ha portato all’arresto di Paola Pettinà. La falsa badante, accusata di aver somministrato dosi letali di farmaci agli anziani di cui si occupava, si fingeva assistente socio-sanitaria.

Falsa badante nel Vicentino, inchiesta su 4 decessi

Oltre all’omicidio dell’81enne Imelda Stevan, la donna è indagata anche per tre nuovi episodi che potrebbero portare a quattro il totale degli omicidi, oltre che per altri cinque tentati omicidi, tra cui quello dell’ex compagno.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, dalle indagini dei Carabinieri risulterebbe che la donna somministrava agli anziani a cui prestava assistenza dosi elevate di farmaci, tra cui Tavor, Xanax e Lorazepam, inducendoli in uno stato di semi-incoscienza, che nel caso di Imelda Stevan ha portato al decesso.

Falsa badante nel Vicentino: le indagini

Per ottenere i farmaci presentava nelle farmacie con fotocopie di ricette in bianco, dichiarando di avere gli originali a casa. Questo particolare è emerso dopo che i Carabinieri hanno verificato 25 farmacie, scoprendo che la 46enne aveva acquistato ben 272 confezioni di Xanax in pochi mesi.

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vicenza hanno arrestato la donna in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, al termine di un’indagine durata nove mesi, su fatti risalenti a partire da gennaio 2022.

Falsa badante nel Vicentino: l’interrogatorio

La falsa badante è stata interrogata dal Gip Matteo Mantovani, ma ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, in attesa di visionare gli atti. Il suo avvocato, Roberto Busa, ha dichiarato che la sua assistita è sconvolta per quanto sta accadendo e desidera chiarire la sua posizione.