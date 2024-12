Omicidio a San Felice a Cancello, nel Casertano: uomo di 48 anni trovato morto in casa in una pozza di sangue

Tragedia nella notte a San Felice a Cancello, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni è stato trovato morto in una pozza di sangue nella cucina della sua abitazione. Tra i sospettati figura il figlio dell’uomo.

Omicidio a San Felice a Cancello

La vittima avrebbe subito diversi colpi mortali da un’arma da taglio. I soccorsi degli operatori sanitari si sono rivelati inutili, in quanto l’uomo era già morto.

I carabinieri, giunti subito sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei familiari e, secondo quanto ricostruito, poco prima dell’omicidio ci sarebbe stata una lite tra la vittima e il figlio 27enne, che al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine non era presente in casa. Stando alle indiscrezioni, si chiamava Zhan Yingjiao l’uomo ritrovato morto nel suo appartamento di San Felice a Cancello, nel Casertano, questa notte intorno alle 3.

Omicidio a San Felice a Cancello: indagini in corso

Le ricerche si sono concluse nella mattinata, quando il giovane è stato rintracciato in provincia di Benevento e portato in caserma per l’interrogatorio. Si ipotizza che fosse fuggito subito dopo il tragico evento. Al momento è stato sentito dai carabinieri, ma non è ancora chiaro cosa lo abbia spinto a commettere l’omicidio. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dei fatti ed accertare eventuali responsabilità.