Grazie a Google Maps sarebbe stato risolto un caso di omicidio in Spagna, dove le immagini fornite da Street View hanno reso possibile individuare il colpevole. Verso la fine del 2023, infatti, è proprio in Spagna che un uomo avrebbe denunciato la scomparsa del fratello, un cubano 33enne che vive nella provincia di Soria, nella regione di Castilla y Leon. Con sé un unico indizio: i messaggi in cui il fratello gli raccontava di dover incontrare una donna e di volersi sbarazzare del suo telefono, poi più nulla. Per circa un anno non si è più saputo niente di lui, anche se erano in corso indagini, perquisizioni e perfino scavi.

Omicidio risolto grazie a Google Maps dopo un anno di indagini

Un anno dopo il caso sarebbe risolto grazie a una foto di Google Street View, scattata da uno dei veicoli predisposti alla mappatura delle strade di tutto il mondo, che ritrarrebbe un uomo nella cittadina di Tajueco che infila una grande busta di plastica bianca, dalla forma simile quella di un corpo umano, nel bagagliaio di una macchina. Proprio grazie alle informazioni raccolte, sarebbe stato possibile rintracciare l’attuale sospettato numero uno dell’omicidio: il suo vicino di casa, conosciuto come El Lobe de Tajueco.

Arrestato grazie a Google Maps il sospettato di omicidio

L’uomo, gestore di un bar a Bayubas de Arriba, è stato arrestato il 12 dicembre assieme alla moglie della vittima, con cui avrebbe avuto una relazione sentimentale, e il corpo sarebbe stato successivamente ritrovato nel cimitero di Andaluz. Ma non è la prima volta che accadono vicende analoghe: nel 2021 grazie a Google Maps è stato incastrato il boss latitante Gioacchino Gammino, fuggito da Rebibbia, che si era nascosto a Galapagar, in Spagna. Si registrano anche casi di evasori fiscali smascherati o di persone scomparse ritrovate, sempre grazie al servizio di Google, che spesso è stato di aiuto alla polizia a sciogliere enigmi che sembravano irrisolvibili.