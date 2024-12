Secondo una nuova pista in via Poma sarebbero stati custoditi documenti riservati e potrebbero essere coinvolti i servizi segreti

Il gip di Roma Giulia Arcieri ha respinto la richiesta di archiviazione sull’omicidio di Simonetta Cesaroni e ha disposto nuove indagini: nell’omicidio potrebbero essere coinvolti i servizi segreti. Sono passati più di 34 anni dall’omicidio della giovane, trovata morta il 7 agosto del 1990, e il killer non è stato ancora trovato.

Omicidio Simonetta Cesaroni, il gip respinge la richiesta di archiviazione: c’è una nuova pista

La nuova inchiesta parte da un’esposto dell’avvocato Claudio Strata che, secondo alcune indiscrezioni raccolte in Procura, avrebbe avuto una segnalazione da un generale del Sisde in pensione. Secondo quanto emerso durante gli accertamenti, negli uffici di via Poma in cui lavorava Cesaroni, quelli dell’Aig (Associazione italiana alberghi della Gioventù), sarebbero stati custoditi dei documenti riservati, di proprietà dei servizi segreti. Proprio per questo chi sta indagando oggi non esclude un coinvolgimento dei servizi almeno nelle prime indagini sul caso.

Omicidio di via Poma, potrebbero essere coinvolti i sevizi segreti

La gip chiede che venga fatta piena luce sugli 007, sulle inchieste passate e anche sul celebre colpo di Massimo Carminati al caveau della cittadella giudiziaria del 1999. Molte le figure che, in queste nuove indagini, saranno convocate per riferire ciò che ricordano di quei giorni: riflettori puntati su Sergio Costa, all’epoca responsabile della centrale del 113 e distaccato dall’intelligence che, arrivato tra i primi sul luogo del delitto, in maniera irrituale, dovrà rispondere alle numerose domande a riguardo. È prevista anche la convocazione di Carmine Belfiore, ex questore di Roma e numero due della polizia. Le ipotesi su un coinvolgimento dei servizi segreti sono state alimentate dalla natura misteriosa del caso, dalla lentezza delle indagini e da alcune circostanze che sembravano sfuggire ad una spiegazione lineare.

