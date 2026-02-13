L’INPS ha segnalato un nuovo tentativo di truffa tramite SMS, noto come smishing, che sfrutta falsi link e domini ingannevoli come per sottrarre dati personali e bancari. La comunicazione ufficiale avverte che i messaggi autentici “non contengono mai link cliccabili” e invita a consultare sempre il portale istituzionale per evitare raggiri.

Allerta truffa via SMS: il pericolo dei falsi link INPS

L’INPS ha lanciato un avviso urgente sul proprio profilo ufficiale X riguardo un nuovo tentativo di truffa tramite SMS. I messaggi ingannevoli rimandano al dominio “my-inps.com”, completamente estraneo all’Istituto, creato dai truffatori per sottrarre dati personali e bancari. L’ente sottolinea che le comunicazioni autentiche “non contengono mai link cliccabili e non richiedono aggiornamenti di dati tramite collegamenti esterni”.

Secondo esperti di sicurezza informatica, i casi di smishing – phishing via SMS – sono in aumento e i truffatori cercano di imitare lo stile delle comunicazioni ufficiali dell’INPS, invitando a “verificare il profilo”, “aggiornare i dati” o “evitare la sospensione dei servizi”. Tuttavia, questi messaggi conducono a siti falsi progettati per rubare informazioni sensibili. L’Istituto aveva già avvertito nel 2024 che “non cliccate sul link e non fornite nessun dato”, ricordando che ogni consultazione ufficiale dei fascicoli previdenziali deve avvenire solo tramite il portale istituzionale.

INPS, nuova truffa via SMS: come riconoscere e difendersi dai messaggi fraudolenti

I domini https[:]//vqr8rvl2[.]r.us-east-1.awstrack[.]me e https[:]//vurigdooptakemetodown[.]info sono un esempio tipico di siti creati per apparire credibile ma completamente estranei all’INPS.

Per proteggersi, l’INPS raccomanda di:

Non cliccare sul link ricevuto;

Non inserire dati personali o bancari;

Cancellare il messaggio sospetto;In caso di dubbio, verificare sempre tramite il sito ufficiale www.inps.it o l’app INPS Mobile. Le truffe colpiscono trasversalmente, interessando anche aree come il Casertano, e l’allerta è particolarmente importante per le persone più vulnerabili, come gli anziani o chi ha poca dimestichezza con i servizi digitali.