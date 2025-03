Un’era che si chiude. Un passaggio di testimone che fa rumore. Donatella Versace lascia Versace, la celebre stilista dice addio al ruolo di direttore artistico della maison fondata dal fratello Gianni. La notizia arriva da Capri Holdings, il colosso che controlla il marchio dal 2019, insieme a Michael Kors e Jimmy Choo.

Donatella Versace lascia Versace: nuovo direttore, nuovo corso per la maison?

“Fa tutto parte di un piano di successione ben studiato”, assicura John D. Idol, presidente e CEO di Capri Holdings. Nessuna decisione impulsiva, dunque. Ma un passaggio pensato, preparato. Eppure, il tempismo fa discutere. Solo poche settimane fa, Prada era stata accostata a una possibile acquisizione di Versace. Coincidenze?

Vitale, dal canto suo, si dice “davvero onorato” di raccogliere un’eredità così pesante. “La Maison Versace ha un patrimonio unico che ha segnato la storia della moda. È un privilegio contribuire alla sua crescita futura”, afferma. Parole istituzionali, certo. Ma il vero banco di prova sarà la sua visione.

Perché Versace non è solo un marchio. È una storia, un simbolo, un’estetica riconoscibile ovunque. E ora, con un nuovo direttore artistico e una Donatella Versace più defilata, il futuro si apre a mille domande. La rivoluzione è appena cominciata.

Donatella Versace lascia Versace: ecco chi guiderà la maison

E adesso? Chi prende il timone di una delle case di moda più iconiche al mondo? Dal primo aprile, la guida creativa passerà a Dario Vitale. Un nome che, forse, al grande pubblico dice poco. Ma nel settore è un talento riconosciuto: fino a ieri, Design and Image Director di Miu Miu, uno dei brand più dinamici del gruppo Prada.

Donatella Versace, l’amatissima stilista, però, non sparisce. Resterà legata al marchio, ma in un’altra veste: sarà Global Chief Ambassador. Un titolo che suona elegante, ma che significa, in concreto, un ruolo più istituzionale. Niente più disegni, niente più sfilate da dietro le quinte, ma un impegno per portare avanti le iniziative filantropiche di Versace e continuare a rappresentarlo nel mondo.