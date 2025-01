Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), Valerio Staffelli ha consegnato uno dei premi più famosi e, diciamolo, anche più “birichini” della TV italiana. Sì, proprio il Tapiro d’Oro.

Chiara Ferragni e il Tapiro d’Oro: la consegna e la battuta sulla scelta della canzone di Fedez a Sanremo

Stavolta, però, a riceverlo è stata una figura decisamente abituata ai riflettori, Chiara Ferragni protagonista di gossip e discussioni accese: un’imprenditrice digitale di fama mondiale, nota per il suo stile e la sua schiettezza.

Ma perché? Beh, tutto parte da una performance al Festival di Sanremo. Durante la serata dedicata ai duetti e alle cover, Fedez ha deciso di esibirsi insieme a Marco Masini, scegliendo la controversa canzone Bella stronza. Un pezzo che, già dal titolo, ha fatto drizzare le orecchie a molti. Inutile dire che la scelta ha generato curiosità e qualche polemica, tanto tra il pubblico quanto tra gli addetti ai lavori.

Quando Staffelli ha intercettato la destinataria del Tapiro, non ha perso tempo e le ha chiesto cosa ne pensasse di quella particolare interpretazione. Con il suo solito stile diretto, la risposta è arrivata veloce: «Non credo sia dedicata a me, ma magari chiedetelo a lui». Ironica, certo, ma anche con un pizzico di quella sincerità che ha sempre contraddistinto il suo modo di esporsi.

Poi, l’inviato di Striscia ha rincarato la dose, sottolineando che Masini aveva un’intera discografia da cui attingere. Chiara Ferragni, con una punta di sarcasmo, si è detta assolutamente d’accordo: “Forse una scelta più azzeccata non avrebbe guastato.”

Il momento più sorprendente, però, è arrivato quando Staffelli ha chiesto se c’erano stati chiarimenti tra i due protagonisti di questa vicenda. La risposta? Spiazzante: «No, non ci parliamo molto. Lui non è sempre carino». E se non bastasse, ha concluso con una frase che ha fatto il giro dei social: «Sto meglio senza di lui. Non era una bella relazione».

Questo Tapiro d’Oro, oltre ad alimentare il dibattito, sembra aver aperto uno squarcio su dinamiche di coppia che finora erano rimaste, per lo più, dietro le quinte. Sui social, i fan si sono scatenati: c’è chi difende il cantante, chi appoggia l’imprenditrice, e chi si interroga su quanto ci sia di vero nelle parole ascoltate.

Non è la prima volta che la premiata si trova al centro di situazioni simili, e di Tapiri ne ha già collezionati diversi. Ma, chissà, forse questo è quello che ricorderà di più.