Un incontro inaspettato

Recentemente, Chiara Ferragni è stata protagonista di un’intervista con Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia la Notizia. Durante l’incontro, il giornalista ha posto domande dirette riguardo alla scelta di Fedez di esibirsi al Festival di Sanremo con il brano “Bella str**za”. Questo duetto, che ha suscitato molto clamore, è stato interpretato da molti come un riferimento alla Ferragni, creando un’aspettativa mediatica notevole.

Le parole di Chiara

In risposta alle domande di Staffelli, Chiara ha chiarito: “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”. Questa affermazione ha messo in luce la distanza che ormai intercorre tra i due ex coniugi. La Ferragni ha anche espresso il suo disappunto riguardo alla scelta della canzone, affermando: “Sono d’accordo” con l’inviato, sottolineando che Fedez avrebbe potuto optare per un brano diverso, considerando il vasto repertorio di Marco Masini.

Un rapporto complicato

Quando Staffelli ha chiesto se avesse contatti frequenti con Fedez, Chiara ha risposto in modo secco: “No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”. Queste parole rivelano un quadro chiaro della loro relazione attuale, segnata da tensioni e incomprensioni. L’influencer ha aggiunto: “Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione”, evidenziando come la separazione le abbia permesso di ritrovare serenità e stabilità.

La nuova vita di Chiara

Oggi, Chiara Ferragni sembra aver voltato pagina. La sua nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera è descritta come completamente diversa rispetto a quella con Fedez. Fonti vicine alla coppia affermano che Provera è molto riservato e protettivo, evitando di esporsi pubblicamente. Questo aspetto ha contribuito a creare un ambiente più sereno per Chiara, che ha finalmente trovato un partner che rispetta la sua privacy.

Un futuro luminoso

Nonostante le difficoltà passate, Chiara Ferragni continua a brillare nel suo campo. La sua carriera di imprenditrice digitale è in costante crescita e la sua vita personale sembra finalmente stabilizzarsi. Mentre il pubblico continua a seguire le sue avventure, l’influencer dimostra che è possibile superare le avversità e ricostruire la propria vita, sia professionalmente che sentimentalmente.