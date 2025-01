Oggi il Corriere della Sera ha riportato il coinvolgimento di Emis Killa nell’inchiesta “Doppia Curva” della Direzione distrettuale antimafia, che riguarda gli affari degli ultras di Inter e Milan. Emiliano Rudolf Giambelli, 35 anni, in arte Emis Killa, è indagato per associazione a delinquere dalla procura di Milano. In seguito a ciò, ha annunciato il ritiro dal Festival di Sanremo 2025.

Emis Killa sotto inchiesta per associazione a delinquere: annuncia il suo ritiro da Sanremo 2025

“Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici”.

Poi, il cantante sulla partecipazione al Festival di Sanremo, ha aggiunto:

“Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il 30 settembre la polizia avrebbe effettuato una perquisizione nell’abitazione di Emis Killa, a Vimercate. In questa occasione sarebbero stati trovati sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40mila euro in contante. Questo ritrovamento, unitamente ai suoi legami con il capo ultras del Milan Luca Lucci, ha portato all’emissione di un Daspo della durata di tre anni.

Era stato già identificato l’11 aprile durante un’aggressione ai danni di uno steward allo stadio Meazza. Poi, il Corriere riferisce che il 17 agosto 2023 il rapper si trovava in uno skybox di San Siro con Lucci.

Infine, il 26 dicembre 2022 è stato fotografato durante la cena di Natale a casa di Lucci, che all’epoca si trovava agli arresti domiciliari, insieme ad altri ultras che sono poi finiti in carcere, tra cui Islam Hagag, Luciano Romano, Capuzzo, Rosario Calabria e Daniele Cataldo, quest’ultimo accusato del tentato omicidio di Enzo Anghinelli, rivale di Lucci, nel 2019. Il 1° aprile 2023 Emis Killa è stato nuovamente avvistato a Cologno Monzese, davanti al bar gestito da Lucci, in compagnia degli stessi ultras.

Emis Killa e la partecipazione al Festival di Sanremo 2025

Emis Killa era pronto per il suo debutto al Festival di Sanremo con il brano Demoni, scritto da Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, noto come Cripo. Recentemente, Carlo Conti aveva anche svelato le cover che sarebbero state eseguite durante la quarta serata del Festival. Il rapper aveva deciso di salire sul palco insieme a Lazza per interpretare “100 messaggi”, accompagnato dal rapper milanese, dalla violinista Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala di Milano, e dal pianista Aleksander Zielinski.