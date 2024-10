Ultras di Milano, effettuata una perquisizione nell'abitazione di Emis Killa.

Un'indagine ha condotto la polizia a svolgere circa sessanta perquisizioni nella scena rap milanese, coinvolgendo artisti come Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Cancun e Guè Pequeno, associati a Luca Luci, leader degli ultras del Milan in prigione. Nessuno degli artisti è sotto inchiesta. Durante la perquisizione a casa di Emis Killa sono stati rinvenuti 40 mila euro in contanti e vari oggetti, tra cui sette coltelli, tre tirapugni, un manganello e un taser, successivamente sequestrati dalla polizia.