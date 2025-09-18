Terribile incidente nel Pesarese, schianto tra auto e moto: l'epilogo è tragico

Il dramma si è consumato a Osteria Nuova, con la due ruote che è volata nel prato dopo lo schianto.

Grave incidente a Osteria Nuova, nel territorio di Montellabbate, nel Pesarese. Verso mezzogiorno di oggi, giovedì 18 settembre 2025, violento scontro tra un’auto e una moto, con la due ruote che è volata per diversi metri finendo poi in un prato.

Lo schianto, per precisione, si è verificato all’incrocio tra le vie Buonarroti e Jotti, tra una Lancia Musa e una moto BMW. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire l’esatta dinamica del sinistro.

Sul luogo del tremendo incidente di questa mattina a Osteria Nuova, che ha visto coinvolto un’auto e una moto, sono giunti subito i soccorsi del 118. Per il centauro però non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo. La vittima si chiamava Giorgio Selva, aveva 61 anni ed era un imprenditore romagnolo. Come detto ancora non è chiara la dinamica del sinistro che è costato la vita al motociclista.