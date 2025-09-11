Thiago Corona si trova al centro dell’attenzione di Fabrizio Corona, da quando è nato, lo scorso 21 dicembre 2024. L’ex re dei paparazzi aveva annunciato con gioia la nascita del figlio, avuto dalla compagna Sara Barbieri. Inoltre aveva sottolineato quanto questo avesse segnato per lui una svolta fondamentale nella sua vita, un momento che lui stesso ha definito il più autentico e il più forte di sempre.

Subito a seguito della nascita, però, il piccolo ha necessitato di cure ospedaliere, e i giorni iniziali sono stati inevitabilmente ricchi di apprensione e paura. Fabrizio Corona ha condiviso con i suoi follower il periodo del ricovero.

Fabrizio Corona, il ricovero del figlio Thiago e la paternità

Non aveva però nascosto le difficoltà: la degenza del bambino è stata per lui una prova dura, che però ha rafforzato il legame familiare e la sua voglia di proteggere a tutti i costi il piccolo. L’ex fotografo racconta come quelle ore lo avessero portato a guardare la vita con occhi diversi, riscoprendo la bellezza delle emozioni più pure e fragili. Col trascorrere del tempo, la situazione si è stabilizzata e Thiago è finalmente potuto tornare a casa, accolto dall’affetto della famiglia e dai tanti fan che non hanno fatto mancare messaggi di incoraggiamento. Corona, seppure non sia la prima volta che condivide momenti personali, ha scelto stavolta di mantenere maggior riserbo, pubblicando con cautela immagini e dettagli legati alla crescita del figlio. Ad agosto, proprio nel pieno dell’estate, Fabrizio si è sfogato con un lungo post sui social, raccontando i mesi trascorsi accanto al neonato. Un testo intenso, accompagnato da alcune fotografie inedite del bimbo, che hanno subito fatto il giro dei social. Nelle immagini, Thiago appare sereno, con lo sguardo curioso e vivace, mentre il padre sottolinea: “Un’estate fantastica”.

Fabrizio Corona, ecco come è diventato il figlio Thiago dopo il ricovero

Il messaggio era univa riflessioni personali e gratitudine per quella nuova esperienza che “lo ha messo di fronte al più grande amore che esista, quello di un padre per suo figlio”. Un amore che lo ha reso più fragile, ma allo stesso tempo più gli ha dato un’esperienza tra le più intense e ora il re dei paparazzi è deciso nel voler proteggere il piccolo da ogni cosa. Il post di agosto è stato interpretato come una sorta di testimonianza di rinascita per l’ex re dei paparazzi. La testimonianza di un uomo che, a 50 anni, scopre la paternità come un dono inatteso, capace di cambiarlo profondamente. I messaggi di affetto e i complimenti rivolti a Thiago sono stati tanti: “Quant’è bello tuo figlio, Fabrizio! Sta crescendo tantissimo! Proteggilo sempre”, “Pes chiù o figlio ca a mamma”, scrive qualcuno con ironia, riferendosi al piccolo Corona che è arrivato nella sua crescita a pesare 15 chili, “Ma che meraviglia il bambino”, “Il bambino è stupendo”, “Bambino splendido, idem la mamma!”