Fabrizio Corona è diventato papà per la seconda volta. Oggi è nato il suo primo figlio con la compagna Sara Barbieri, con cui sta insieme da due anni.

È nato il figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri

I neogenitori hanno condiviso la notizia sui social, con Fabrizio Corona che ha postato una dolce foto mentre tiene in braccio il piccolo Thiago. Sara ha, invece, condiviso sui suoi social il primo scatto dall’ospedale: una foto dell’etichetta fuori dalla sala parto, accompagnata da tre cuori rossi e dalla canzone “Kite” degli U2, scelta come colonna sonora per quel momento speciale.

Per Sara, modella di 24 anni, è il primo figlio, mentre per l’ex re dei paparazzi si tratta del secondo, essendo già padre di Carlos Maria, avuto vent’anni fa dall’ex moglie Nina Moric.

Il figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Lo scorso marzo, Fabrizio aveva confermato l’annuncio della gravidanza su Chi, condividendo con i suoi follower la notizia che lo aveva reso estremamente felice. Il re dei paparazzi aveva rivelato il desiderio di avere una femminuccia, ma si è dovuto ricredere con l’arrivo del suo secondo figlio maschio.

Molto si è parlato della notevole differenza di età tra Fabrizio Corona e la sua compagna, più giovane di 26 anni:

“Non è un problema, perché è un figlio voluto e così avrò qualcuno che aiuti me e Carlos nella vecchiaia. Tutto torna, no?”, ha dichiarato il re dei paparazzi.