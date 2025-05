Francesca De André, ospite ieri 14 maggio a “Storie di donne al bivio“, in onda in terza serata su Rai2, ha fatto pesanti critiche al padre Cristiano: “Non ho ricordi bellissimi su di lui. Mi ritrovavo in queste situazioni tragiche perché mio padre rientrava la sera tardi a casa, avevo ricordo di mio fratello spaventato che si rinchiudeva in camera, in un angolino mentre tremava”.

Francesca De André e il rapporto difficile col padre Cristiano

Francesca De André ha continuato: “Mio padre tornava che non era proprio in condizioni di entrare in una casa con dei bambini, mettiamola così. Poi ha lasciato casa e si è separato da mia madre, quando eravamo piccoli, io avevo 3 anni. C’erano dei giorni in cui doveva venire a prenderci aspettavamo i pomeriggi interi seduti, preparati, ma lui non arrivava mai e non si svegliava neanche e quindi diciamo che prevalentemente i ricordi erano quelli”. Il rapporto con la madre era stato conflittuale e a 14 anni Francesca va a vivere col padre: “Volevo capire e vedere chi era davvero mio padre. Ed era un incubo perché mio padre non può convivere con nessuno men che meno con una figlia. Io ero un ospite indesiderato. Mi sono ritrovata a parlare di questo, non per mia volontà, inizialmente, perché è stata pubblicata tutta la nostra storia nel libro autobiografico di mio padre, pieno di menzogne. Io mi sono ritrovata a smentire sia legalmente che mediaticamente tutto”.

il ricordo di Fabrizio De André

Il ricordo di Fabrizio De André ha invece una connotazione positiva: “Avevo un buon rapporto con lui, non era un nonno convenzionale, nel senso che non era quello che ti portava a mangiare il gelato. È anche grazie all’ascolto delle sue canzoni se sono riuscita ad uscire da un sacco di problemi. La mia canzone preferita del suo repertorio? ‘Bocca di rosa’ che portava l ‘amore sopra ogni cosa”. Cristiano De Andrè ha quattro figli: dalla prima compagna Carmen De Cespedes ha avuto Fabrizia (1986) e i gemelli Francesca e Filippo (25 gennaio 1990), mentre dalla relazione con Sabrina La Rosa è nata Alice (1999). Fabrizia gli ha dato un nipotino di nome Riccardo, nato il 12 gennaio 2018.