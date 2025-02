Inconveniente tecnico per Bresh e Cristiano De André durante la serata delle cover a Sanremo 2025: i due cantanti genovesi hanno dovuto interrompere l’esibizione. Scopriamo cosa è successo.

Sanremo 2025, esibizione di Bresh e Cristiano De André interrotta: i motivi

È il bello (e il brutto) della diretta. In eventi così grandi può capitare che ci si trovi di fronte a qualche problema, come accaduto ieri sera durante la serata delle cover della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Bresh, in gara con “La tana del granchio”, per la serata dei duetti ha chiamato Cristiano De André, per cantare insieme “Creuza de ma”, di Fabrizio De André. Durante l’esibizione però qualcosa non va, per questo viene interrotta. Quanto toccava a Bresh cantare il microfono non funziona, così l’esibizione viene interrotta per sostituire il microfono ma, non è finita qui. Dopo poco il trasmettitore del microfono di Cristiano De André si stacca dai pantaloni e così anche il jack. Per lo meno ciò è accaduto mentre Cristiano non stava cantando, con Bresh che ha continuato con grande professionalità e i tecnici sul palco a sistemare velocemente il trasmettitore per evitare una nuova interruzione.

Sanremo 2025, Bresh e Cristiano De André di nuovo sul palco

Nonostante i due cantanti siano riusciti a portare alla fine la loro esibizione, Carlo Conti ha voluto farli esibire di nuovo e, questa volta, non ci sono state interruzioni. Solo grandi applausi.