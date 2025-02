Carlo Conti ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 ringraziando il pubblico per il successo di ascolti della serata di ieri, 11 febbraio. Tuttavia, i suoi ringraziamenti sono stati interrotti dall’entusiasta reazione del pubblico in teatro. Ecco cosa è successo.

Sanremo 2025, Carlo Conti interrotto dal pubblico: “Sei bellissimo”

Carlo Conti inaugura la seconda serata della 75ª edizione del Festival di Sanremo indossando un elegante smoking nero realizzato su misura da Stefano Ricci.

“Grazie per l’affetto che avete dimostrato ieri sera”, ha esordito il conduttore durante l’applauso dei presenti in teatro. Tuttavia, il suo look conquista il pubblico dell’Ariston, che interrompe il discorso intonando in coro “Sei bellissimo” in suo omaggio.

Sorprendente e visibilmente divertito, Carlo Conti replica così agli apprezzamenti:

“Bellissimo? Ma ci vedete bene?”.

Sanremo 2025, gli ascolti della prima serata

Auditel ha reso noti i dati sugli spettatori della prima serata del Festival di Sanremo, trasmessa martedì. In totale, la puntata ha registrato una media di 12.218.000 spettatori, con uno share del 65%. Nella prima parte, dalle 21:15 alle 23:25, ha ottenuto 15.713.000 spettatori e il 63,61% di share, mentre nella seconda parte, dalle 23:25 all’1:20, ha totalizzato 7.992.000 spettatori e un share del 68,71%.

Rispetto allo scorso anno, la prima serata aveva attirato 10,5 milioni di spettatori con il 65,1% di share. La prima parte aveva registrato 15 milioni di spettatori con il 64,3% di share, mentre la seconda parte aveva raggiunto 6,5 milioni di spettatori e il 66,8% di share.