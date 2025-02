Ieri sera c’è stata la tanto attesa serata della cover alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Giorgia in coppia con Annalisa. Ma vediamo insieme la classifica.

Sanremo 2025, la serata delle cover: Giorgia e Annalisa al primo posto

Come ogni anno la serata delle cover è una delle più attese del Festival di Sanremo. Anche quest’anno le aspettative non sono state deluse, in quanto le emozioni non sono certo mancate. A trionfare sono state Giorgia e Annalisa. La cantautrice romana, in gara con “La cura per me”, ha voluto con sé sul palco uno dei volti più amati degli ultimi dieci anni, ovvero Annalisa. Insieme hanno emozionato tutti sulle note della splendida canzone di Adele “Skyfall“. Vittoria meritata. Ma andiamo adesso a vedere la classifica finale.

Sanremo 2025, la classifica della serata delle cover

Come abbiamo appena visto, al primo posto della serata delle cover ci sono Giorgia e Annalisa, vediamo ora l’intera top 10: