Alex Baudo, figlio di Pippo, è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove ha parlato anche di Katia Ricciarelli. La soprano, ha voluto replicare così.

Katia Ricciarelli, le parole del figlio di Pippo Baudo a “Verissimo”

Il figlio di Pippo Baudo, Alex, è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove ha raccontato di aver saputo che il conduttore, scomparso lo scorso 16 di agosto, fosse suo padre solo in età adulta, ovvero quando aveva trent’anni.

Alex ha speso belle parole per il padre, invitando anche tutti a smetterla con i pettegolezzi, perché “mio padre deve riposare in pace”. Nel corso dell’intervista, Alex Baudo anche parlato di Katia Ricciarelli: “Katia? Quando ha detto che Pippo mi ha riconosciuto a 45 anni, no… era un pò prima. Comunque io e lei siamo amici. Lei a me è molto simpatica, è una signora con molta ironia.“

Katia Ricciarelli lancia una stoccata al figlio di Pippo Baudo: il web si infiamma

Dopo le esternazioni di Alex Baudo, figlio di Pippo, a “Verissimo”, Katia Ricciarelli, alla fine del recital “Vi racconto la mia storia” a Soccavo, ha dato una risposta piuttosto piccata a chi le ha rivelato che Alex Baudo aveva parlato di lei: “Possiamo cambiare discorso? Le palle sono tante e io non voglio più rispondere.“