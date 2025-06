La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, nata all’interno della casa del Grande Fratello, è sempre sotto i riflettori. Da alcune settimane si parla con insistenza di una crisi tra i due e, alcuni recenti dettagli, fanno pensare che sia davvero così.

Helena Prestes e i presunti tradimenti a Javier Martinez

Da qualche tempo si parla di una crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez.

I due hanno continuato la loro relazione anche al di fuori della casa del Grande Fratello, mostrandosi molto innamorati. L’ex fidanzato della modella, Carlo Motta, ha però dichiarato di aver visto Helena dopo la fine del reality show e senza che Martinez lo sapesse. Ecco cosa aveva detto Motta a FanPage: “ci siamo visti in diverse parti del mondo. Javier lo ha saputo settimane fa. Credo che c’è una convenienza reciproca, qualcosa che ha fatto in modo che la storia sia andata avanti.” La Prestes ha deciso però di replicare all’ex, ecco cosa ha detto su Instagram: “Spero che la realtà faccia più rumore della fantasia, e la realtà è che io amo Javier, e che non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità. Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perché non c’è stato.” Le cose però non sembrano andare davvero bene, ecco cosa è successo.

Helena Prestes e Javier Martinez, è giallo sulla relazione: lei da sola a Milano, fan impazziti

Ci sono ancora molti dubbi sulla relazione tra Helena e Javier, stanno ancora insieme? La modella è stata infatti avvistata per le strade di Milano mentre portava a spasso il cane, senza Javier. Il momento è stato ripreso da un video amatoriale inviato poi a Deianira Marzano e poi pubblicato sui social. Secondo il racconto di chi ha fatto il video, Helena sembrava “molto stanca” e “con gli occhi rossi”, molto provata. Inoltre, Gessica Notaro, amica di Javier, lo scorso 6 giugno ha smesso di seguire Helena su Instagram, alimentando ancora di più le voci di una crisi.