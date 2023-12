Reduce da un incidente in bici a Santo Domingo, Jovanotti ha rilasciato alcune dichiarazioni sui momenti più difficili che hanno caratterizzato la sua vita come la malattia che, negli anni scorsi, ha colpito la figlia Teresa.

Jovanotti sulla malattia della figlia Teresa: “La vita è difficile per tutti”

Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, vanta una lunga e fortunata carriera in ambito musicale. Nonostante la sua brillante carriera artistica, tuttavia, ha vissuto diversi momenti difficili nel corso della sua vita.

Nei mesi estivi, ad esempio, il cantante è rimasto vittima di un terribile incidente in bicicletta avvenuto mentre si trovava a Santo Domingo. Dopo l’operazione all’estero, Jovanotti è tornato in Italia dove ha continuato a fare riabilitazione. A novembre, poi, ha aggiornato i fan spiegando che, a distanza di quattro mesi dall’incidente, continua ancora a camminare con le stampelle.

Eppure, la prova più difficile affrontata da Cherubini e da tutta la sua famiglia ha riguardato la figlia Teresa.

Reazione e futuro

La ragazza, infatti, è stata colpita da una malattia piuttosto rara nota come linfoma di Hodgkin, un tumore complesso e aggressivo. “Nella vita ti arrivano cose, ci passi dentro e non sai mai come reagisci alle cose che arrivano. Invece sono contento di come Teresa ha reagito. La vita è difficile per tutti, non è che se uno fa il cantante è più facile. Ognuno ha il suo modo di reagire”, ha dichiarato Jovanotti.

La figlia del cantante, oggi, sta bene e vive a New York dove ha avviato la sua carriera da disegnatrice. “Sta iniziando a fare piccoli lavori su commissione, ha grande talento l’ho sempre sostenuta in questo. Era un po’ il mio sogno fare il pittore. Ero convinto che l’avrei fatto, poi la musica mi ha cambiato la vita. Quando era piccola disegnavamo insieme”, ha detto Cherubini.